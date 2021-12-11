Белоруска Анна Сола опубликовала пост в «Инстаграме» о первой победе на этапе Кубка мира
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Белорусская биатлонистка Анна Сола опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый первой победе на этапе Кубка мира.
Накануне, 10 декабря, Сола выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе КМ – 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия), отстрелявшись чисто. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
«Вчера был невероятный день! Я безумно счастлива, что проделанная работа всей нашей большой команды приносит свои плоды», — написала Сола в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Анны Солы.
Сегодня, 11 декабря Сола станет финишёром сборной Беларуси в эстафете. За команду также выступят: Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Елене Кручинкина.
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