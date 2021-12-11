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«Будет кому поить Халили». Даниил Серохвостов подвёл итоги спринта в Хохфильцене

«Будет кому поить Халили». Даниил Серохвостов подвёл итоги спринта в Хохфильцене
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал неудачное выступление в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он допустил 4 промаха и занял 63-е место, не попав в гонку преследования.

«Сегодня была очень тяжёлая гонка, мимо преследования. Зато будет кому завтра поить Карима. Шутка. Поздравим Карима с 0-0», — написал Серохвостов в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Даниила Серохвостова

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Мужчины
1. Себастьян Кюн (Германия) — 26:05,0 (1).
2. Мартин Понсилуома (Швеция) — +14,3 (1).
3. Антон Смольский (Беларусь) — +20,5 (0).
4. Александр Логинов (Россия) — +22,0 (1)...
10. Эдуард Латыпов (Россия) — +41,4 (2)...
25. Карим Халили (Россия) — +1.03,5 (0)...
47. Василий Томшин (Россия) — +1.39,1 (2)...
54. Александр Поварницын (Россия) — +1.44,2 (3).
63. Даниил Серохвостов (Россия) +2.10,6 (4).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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