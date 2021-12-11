Динара Алимбекова пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не примет участия в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Причиной отказа от участия стали медицинские противопоказания.
«Утром почувствовала боль в горле. Стартовать бы смогла, но доктор не хочет рисковать», — приводит слова Алимбековой белорусский журналист Руслан Васильев в своём «телеграм-канале».
Алимбекова должна была выступить на втором этапе. Её заменит Ирина Кручинкина. Таким образом состав женской сборной Беларуси в Хохфильцене выглядит следующим образом: Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Анна Сола.
Отметим, что на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) белоруски завоевали серебро. Победу одержала сборная Франции, бронза досталась Швеции.
- 11 декабря 2021
-
14:00
-
13:59
-
12:13
-
12:00
-
11:39
-
11:19
-
11:09
-
11:00
-
10:58
-
10:57
-
10:34
-
10:30
-
10:21
-
10:20
-
10:06
-
09:59
-
09:20
-
09:00
-
08:37
- 10 декабря 2021
-
23:26
-
21:28
-
20:56
-
20:50
-
20:15
-
19:43
-
19:28
-
19:11
-
19:05
-
18:54
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:18