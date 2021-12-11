Динара Алимбекова пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова не примет участия в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Причиной отказа от участия стали медицинские противопоказания.

«Утром почувствовала боль в горле. Стартовать бы смогла, но доктор не хочет рисковать», — приводит слова Алимбековой белорусский журналист Руслан Васильев в своём «телеграм-канале».

Алимбекова должна была выступить на втором этапе. Её заменит Ирина Кручинкина. Таким образом состав женской сборной Беларуси в Хохфильцене выглядит следующим образом: Ирина Кривко, Ирина Кручинкина, Елена Кручинкина и Анна Сола.

Отметим, что на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) белоруски завоевали серебро. Победу одержала сборная Франции, бронза досталась Швеции.