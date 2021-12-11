Французы заняли весь пьедестал гонки преследования в Хохфильцене. Томшин — 10-й

На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детьё.
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 33.52,0 (1 промах).
2. Эмильен Жаклен (Франция) – +32,1 (1)
3. Симон Детьё (Франция) +38,2 (1)...
10. Василий Томшин (Россия) +50,5 (0)...
12. Эдуард Латыпов (Россия) +53,7 (3)...
17. Александр Логинов (Россия) +59,3 (3)...
20. Карим Халили (Россия) +1.11,0 (1)...
34. Александр Поварницын (Россия) +2.26,3 (2)…
- 11 декабря 2021
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