Губерниев: ай да Томшин! Биатлонов сын!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на 10-е место россиянина Василия Томшина в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Томшин стал лучшим из россиян.

«Вася — десятый! Наш Вася Понсилуому обошёл. Ай да Томшин! Ай да Пушкин, а дальше продолжайте. Биатлонов сын! Вот это да. Подиума нет, но 37 мест отыграть. Вася Томшин сегодня просто королевич. Ай да Василёк, что творит!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 11 декабря, женщины пробегут эстафету. В состав сборной России вошли (по этапам): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.