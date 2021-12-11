Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Губерниев: ай да Томшин! Биатлонов сын!

Губерниев: ай да Томшин! Биатлонов сын!
Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на 10-е место россиянина Василия Томшина в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Томшин стал лучшим из россиян.

«Вася — десятый! Наш Вася Понсилуому обошёл. Ай да Томшин! Ай да Пушкин, а дальше продолжайте. Биатлонов сын! Вот это да. Подиума нет, но 37 мест отыграть. Вася Томшин сегодня просто королевич. Ай да Василёк, что творит!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Также сегодня, 11 декабря, женщины пробегут эстафету. В состав сборной России вошли (по этапам): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021