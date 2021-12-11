Губерниев: ай да Томшин! Биатлонов сын!
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на 10-е место россиянина Василия Томшина в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Томшин стал лучшим из россиян.
«Вася — десятый! Наш Вася Понсилуому обошёл. Ай да Томшин! Ай да Пушкин, а дальше продолжайте. Биатлонов сын! Вот это да. Подиума нет, но 37 мест отыграть. Вася Томшин сегодня просто королевич. Ай да Василёк, что творит!» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».
Также сегодня, 11 декабря, женщины пробегут эстафету. В состав сборной России вошли (по этапам): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
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