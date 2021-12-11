Томшин — лучший по скорости стрельбы в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене

Российский биатлонист Василий Томшин, финишировавший на 10-м месте в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), показал лучшую скорость стрельбы.
Томшин не допустил промахов на четырёх огневых рубежах и затратил на стрельбу 3 минуты 8,9 секунды. Вторым по этому показателю стал словенец Миха Довжан (+2,5). Он допустил 2 промаха. Третий — канадец Скотт Гоу (+4,8), допустивший 3 промаха.
Напомним, ранее на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами.
Победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третий — француз Симон Детьё.
Лучшим из россиян стал Василий Томшин, он не допустил промахов и финишировал 10-м.
- 11 декабря 2021
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