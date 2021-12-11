Томшин прокомментировал 10-е место в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене. Он стартовал 47-м

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал подъём с 47-го места в спринте на 10-е место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Томшин стал лучшим из россиян.

«Внутри радость от 20 из 20 выстрелов. Хороший результат, правда. После каждой гонки я пытался найти, что подкорректировать, что пошло не так в прошлых гонках. И сегодня получилось 20 из 20. Тут непростой подход, сегодня раньше сбавлял скорость, это сработало. Я бежал последний круг и не фокусировался на информации, которую мне давали. Просто хотел сконцентрироваться на результате. Я не слышал про топ-10 даже. Отдал всё, что было», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».