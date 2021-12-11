Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев: в гонке преследования порадовал Томшин, а Латыпов мог бороться за тройку

Васильев: в гонке преследования порадовал Томшин, а Латыпов мог бороться за тройку
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене. Весь пьедестал заняли французы: Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Симон Детьё соответственно. Лучший из россиян, Василий Томшин, стал 10-м. Эдуард Латыпов занял 12-е место.

«Латыпов мог бороться за тройку, если бы чисто отстрелял на последнем рубеже. Очень порадовал Томшин: прежде всего чистой стрельбой. В тяжёлые погодные условия, ещё и в такой борьбе… Это новый опыт. Да и ногами здорово прошёл и, как следствие, попал в десятку сильнейших. Для него это очень хороший результат. Надеюсь, и дальше будет так продолжать», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Новость по теме
Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Самуэльссон — лидер, Латыпов опережает Й. Бё
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021