Тренер сборной России — о гонке преследования: разочарован, один Томшин порадовал

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление подопечных в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Лучший из россиян, Василий Томшин, занял 10-е место. Эдуард Латыпов стал 12-м.

«Стрельба не получилась сегодня, Томшин ноль стрельнул — пожалуйста, в десятке. Хотя бы на один промах у Эдика меньше было, было бы нормально. Опять „стойка“ подводит.

Состав на эстафету Халили, Томшин, Логинов и Латыпов? Нет, не совсем. Будем думать сейчас. Нам надо об Олимпийских играх думать. Среднее состояние у всех, у кого-то выше среднего. Сегодня больше разочарован, один Томшин порадовал. Да здесь не такая уж тяжёлая высота, акклиматизация у всех по-разному. У кого-то пораньше, у кого-то попозже. Это накладывает свой отпечаток и на скорости восстановления, выходят на гонку в разном состоянии, и это влияет на стрельбу. Взлетим ли мы на Олимпиаде тогда? Другие-то соперники тоже подводятся к Олимпиаде", — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

Весь пьедестал заняли французы: Кентен Фийон Майе, Эмильен Жаклен и Симон Детьё соответственно.