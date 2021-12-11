Александр Поварницын — о гонке преследования: я подвёл себя «стойкой»

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял 34-е место, совершив 2 промаха. Александр стартовал под 54-м номером. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе.



«Я остался удовлетворён гонкой, потому что при такой стартовой позиции было тяжело рассчитывать на какой-то высокий результат. Тем не менее, было хорошее продвижение. Конечно, я подвёл себя „стойкой“, там были рабочие промахи, без которых можно было обойтись. Но в целом гонкой я доволен.



Эстафета? Я готов бежать всё. А дальше всё зависит от состояния и самочувствия. Мне нравится соревноваться и выступать на Кубке мира, я чувствую себя в своей тарелке здесь», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

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