Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Результаты гонки преследования в Хохфильцене пересмотрены. Самуэльссону присудили бронзу

Результаты гонки преследования в Хохфильцене пересмотрены. Самуэльссону присудили бронзу
Комментарии

Судьи пересмотрели результаты гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). После просмотра фотофиниша было определено, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду.

Фотофиниш доступен в «твиттере» Кубка мира по биатлону.

Напомним, в завершившейся гонке преследования победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим был француз Симон Детьё, но после фотофиниша бронзу присудили шведу Себастиану Самуэльссону.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.

Новость по теме
Французы заняли весь пьедестал гонки преследования в Хохфильцене. Томшин — 10-й
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021