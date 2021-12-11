Результаты гонки преследования в Хохфильцене пересмотрены. Самуэльссону присудили бронзу

Судьи пересмотрели результаты гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). После просмотра фотофиниша было определено, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду.

Фотофиниш доступен в «твиттере» Кубка мира по биатлону.

Напомним, в завершившейся гонке преследования победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим был француз Симон Детьё, но после фотофиниша бронзу присудили шведу Себастиану Самуэльссону.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.