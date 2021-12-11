Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене

Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене
Комментарии

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он стартовал с седьмого места и допустил 1 промах на четырёх огневых рубежах.

«Сегодня я чувствовал себя отлично, ноги были максимально свежими. Дерзкий обгон Кюна перед последней стойкой? Я понимал, что способен хорошо отработать на стойке. Верю в себя. И сейчас очень рад. Конечно, занять все три места на пьедестале — это потрясающе для французской команды», — сказал Кентен Фийон Майе в эфире «Матч

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021