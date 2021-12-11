Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене
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Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Он стартовал с седьмого места и допустил 1 промах на четырёх огневых рубежах.
«Сегодня я чувствовал себя отлично, ноги были максимально свежими. Дерзкий обгон Кюна перед последней стойкой? Я понимал, что способен хорошо отработать на стойке. Верю в себя. И сейчас очень рад. Конечно, занять все три места на пьедестале — это потрясающе для французской команды», — сказал Кентен Фийон Майе в эфире «Матч
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