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Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене

Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене
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Пресс-служба Союза биатлонистов России огласила состав мужской сборной на эстафетную гонку, которая состоится в рамках третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завтра, 12 декабря. Участие в гонке примут Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Начало запланировано на 13:45 мск.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. Победу одержали норвежцы, серебро досталось французам.

Сегодня, 11 декабря, в Хохфильцене состоялась гонка преследования. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Василий Томшин, стал 10-м.

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