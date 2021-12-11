Черезов рассказал, чего не хватило российским биатлонистам для медали в пасьюте

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал итоги гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

«Сегодня выдался прекрасный пасьют. Высокая плотность всегда завораживает — в таком случае ждёшь кульминацию на финише. По функциональному состоянию наших ребят видно, что они молодцы: хорошо бьются, могут бороться. Что касается стрельбы, лидерам в лице Логинова и Латыпова немного не хватило. В таких гонках надо стрелять на ноль, максимум — с одним промахом. Томшин наглядно всё показал: стреляешь на ноль — отыгрываешь десятки позиций. Да и Саша Поварницын отыграл большое количество позиций — молодец.

Тем более погодные условия складываются таким образом, что все идут караваном, обгоны очень редки. При обгоне ты выходишь на свежий снег, поэтому нужно потратить достаточно много сил, чтобы обогнать соперника. В такую погоду значимость стрельбы становится на порядок выше.

Всё возможно, вы сами видите. Всё рядом. Надо чётко стараться отрабатывать на рубежах — тогда всё будет окей», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.