Кристиансен — о присуждённой Самуэльссону медали: лучше швед на подиуме, чем три француза

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался об инциденте, произошедшем во время финиша гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

После просмотра судьями фотофиниша было определено, что швед Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду.

«Получилась невероятная развязка. Я не мог видеть на подиуме трёх французов. Уж лучше тогда пусть швед там постоит. Пусть даже он отберёт у меня майку лидера», — приводит слова Кристиансена Expressen.

Напомним, в завершившейся гонке преследования победу одержал француз Кентен Фийон Майе, допустивший один промах. Вторым стал ещё один представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим был француз Симон Детьё, но после фотофиниша бронзу присудили шведу Себастиану Самуэльссону.

Лучшим из россиян стал Василий Томшин, который не допустил промахов и финишировал 10-м.