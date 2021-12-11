Тарьей Бё: здорово, что на подиуме Самуэльссон. Французам и этого хватит

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё прокомментировал инцидент, произошедший на финише гонки преследования на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, после просмотра судьями фотофиниша было определено, что швед Себастиан Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее должны были вручить бронзовую награду. Бё был в финишном створе во время произошедшего, в итоге он занял пятое место.

«Я не понял, кто пришёл на финиш третьим. Двое были впереди меня с разных сторон, и я понял, что встрял. Но согласен с Кристиансеном — это здорово, что на подиуме Себбе. Французам и этого хватит», — приводит слова старшего Бё Expressen.