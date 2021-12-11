Себастиан Самуэльссон описал свои чувства после того, как ему присудили медаль

Олимпийский чемпион в эстафете, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился эмоциями после завоевания бронзы в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, после просмотра судьями фотофиниша было определено, что Самуэльссон пересёк финишную черту быстрее француза Симона Детьё, которому ранее присвоили третье место в финишном протоколе.

«На старте сезоне я очень хорош по скорости, но стрельба не так хороша, как бы мне хотелось. После вчерашнего спринта подумал: «Окей, завтра нужно показать, что я хороший стрелок». Сегодня я был сосредоточен в первую очередь на этом. И думаю, что у меня всё получилось. Две ошибки — это две ошибки, но я среди лучших. Так что гонка хорошая.

Как настраивал себя на эту гонку после 14-го места? В биатлоне ты знаешь, что при не очень удачном выступлении сразу падаешь резко вниз. Может, я вчера и не ждал, что смогу победить, но рассчитывал на большее, чем три ошибки на стрельбе. Я был сильно разочарован, но сегодня старался особо об этом не думать и сосредоточиться на стрельбе. Думаю, главным для меня было хорошо отстреляться на «лёжке». Если это получается, то знаю, что гонка для меня сложится успешно.

Мне немного жаль Симона. Моей тактикой было занять вторую позицию на вершине горы. Я знал, что у меня будет время обойти одного соперника. Но я ошибся, пропустив Детьё, поэтому пошёл третьим на спуске. Понимал, что будет очень тяжело обойти сразу двоих — Тарьея и Симона. Но, к счастью, у меня получилось. Мне сразу показалось, что я третий, но посмотрел на большое табло — там у меня было четвёртое место. Ты доверяешь цифрам на табло. Вот как это было.

Какие чувства испытал после одобрения протеста? Думаю, чувства были ярче, чем если бы сразу получил третье место. Да, отличные чувства. Я сразу чувствовал, что пришёл к финишу раньше, но не был третьим, а потом в итоге меня всё-таки поставили на третье место. Это здорово. Конечно, если ты так близок к подиуму, то тебе хочется быть на подиуме», — сказал Самуэльссон на YouTube-канале IBU TV.