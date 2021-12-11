Россия — шестая после второго этапа женской эстафеты в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) проходит женская эстафета 4х6 км. За сборную России на втором этапе выступала Светлана Миронова. На «стойке» она использовала три дополнительных патрона.



Светлана завершила этап на шестом месте. Лидирует сборная Франции. Отставание России — 40,5 секунды. На третьем этапе выступит Ульяна Нигматуллина.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.



В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.