Васнецова: может показаться, что я начала слишком быстро, но лыжи работали невероятно

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафеты, которая проходит в рамках третьего этапа Кубка мира — 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия). Она пришла к финишу шестой.

«Может показаться, что я начала слишком быстро, потому что сразу вырвалась вперёд, но там невозможно было сидеть за кем-то, потому что лыжи работали просто невероятно хорошо. Мне было легче выйти вперёд, чтобы задавать свой темп, и даже если сравнивать со вчерашней гонкой, сегодня первый круг я прошла намного тише.

На втором круге видела, что все соперницы рядышком, понимала, что не так быстро стреляю, и мне нужно было компенсировать это ногами», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».