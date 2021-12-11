Васнецова: может показаться, что я начала слишком быстро, но лыжи работали невероятно
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Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление на первом этапе эстафеты, которая проходит в рамках третьего этапа Кубка мира — 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия). Она пришла к финишу шестой.
«Может показаться, что я начала слишком быстро, потому что сразу вырвалась вперёд, но там невозможно было сидеть за кем-то, потому что лыжи работали просто невероятно хорошо. Мне было легче выйти вперёд, чтобы задавать свой темп, и даже если сравнивать со вчерашней гонкой, сегодня первый круг я прошла намного тише.
На втором круге видела, что все соперницы рядышком, понимала, что не так быстро стреляю, и мне нужно было компенсировать это ногами», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
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