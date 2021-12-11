«Не хочу быть Пупу Пулидором». Жаклен — о втором месте в гонке преследования

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе, завоевавший серебро гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, высказался о своём результате.

«Оценю своё сегодняшнее выступление на 18 из 20. Хорошая гонка. Жаль, что не получилось отстреляться без промахов. Один промах — это вроде хорошо, но не идеально. Но доволен тем, как построил гонку. Это может быть хорошая гонка в плане дальнейшего развития.

Конечно, доволен вторым местом, но хотелось победить. Не хочу быть Пупу Пулидором (велогонщик, которого называли вечно вторым), как мы говорим во Франции. Хороший старт сезона, но побед до сих пор нет. Мы над этим работаем. Чего-то мне не достаёт.

Своим местом в общем зачёте доволен. Рад и горд, что борюсь за жёлтую майку с Себастианом. Да, это только начало сезона, но это здорово, любопытная битва. Я сохраняю спокойствие, скромность, работаю, и посмотрим, что будет дальше. Хотя не хочу особо об этом думать. Знаю, что если хочу сохранить положительный импульс, то должен сохранять концентрацию. Вот и всё. Доволен положением, но не хочу забивать себе голову борьбой за глобус.

Франция выглядит фаворитом эстафеты? Не знаю. Эстафета — это другая гонка. Четыре биатлониста выступают за одну команду, и порой что-то идёт не так, даже если выступают индивидуально сильные ребята. Посмотрим. Есть много сильных команд. На этой трассе может произойти что угодно», — сказал Жаклен на пресс-конференции после гонки.