Россия — третья перед решающим этапом женской эстафеты в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) проходит женская эстафета 4х6 км. За сборную России на третьем этапе выступала Ульяна Нигматуллина. На «стойке» она использовала три дополнительных патрона.



Ульяна завершила этап на третьем месте. Лидирует сборная Швеции. Отставание России — 1.33,5. На решающем этапе выступит Кристина Резцова.



«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.



В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.