Миронова: на «стойке» думала, что всё, будет фиаско

Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своём отрезке в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Миронова бежала второй этап эстафеты, она передала её шестой. Отставание россиянок от лидирующих француженок составляло 40,5 секунды.



«На «стойке» был небольшой ветер, я на дополнительных патронах старалась выцеливать. Думала, что всё, будет фиаско. Но справилась, к счастью. Последний выстрел я работала наверняка и попала.



Я сегодня шла не по своей раскладке. Впереди меня была Анаис Шевалье, я сразу её догнала и мы два круга шли вместе с лидерами», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».