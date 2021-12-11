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Миронова: на «стойке» думала, что всё, будет фиаско

Миронова: на «стойке» думала, что всё, будет фиаско
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Российская биатлонистка Светлана Миронова высказалась о своём отрезке в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Миронова бежала второй этап эстафеты, она передала её шестой. Отставание россиянок от лидирующих француженок составляло 40,5 секунды.

«На «стойке» был небольшой ветер, я на дополнительных патронах старалась выцеливать. Думала, что всё, будет фиаско. Но справилась, к счастью. Последний выстрел я работала наверняка и попала.

Я сегодня шла не по своей раскладке. Впереди меня была Анаис Шевалье, я сразу её догнала и мы два круга шли вместе с лидерами», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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