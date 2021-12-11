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Нигматуллина: на «стойке», извиняюсь, попортила всем нервы, и себе тоже

Нигматуллина: на «стойке», извиняюсь, попортила всем нервы, и себе тоже
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала собственное выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Эстафета проходит в эти минуты, Нигматуллина бежала третий этап гонки. Она начала эстафету на шестом месте, а передала её третьей.

«С соперницами ничего не случилось, просто я ускорилась. Делала всё как обычно: начинала поспокойнее, чтобы справиться со стрельбой. С «лёжкой» получилось отлично. А на «стойке», извиняюсь, попортила всем нервы, и себе тоже. У меня не получается из-за сложного подхода — никак не могу с ним справиться», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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