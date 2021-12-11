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Швеция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Хохфильцене, Россия — вторая

Швеция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Хохфильцене, Россия — вторая
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В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Швеции. Второе место заняла российская команда. Бронзовые медали достались команде Франции.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 52 секунды. Они допустили девять промахов и пробежали один штрафной круг. У российской команды 10 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 29,1 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Сборная Украины заняла пятое место. Украинки допустили 13 промахов, хоть и избежали штрафных кругов.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины

1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8)
2. Россия +29,1 (0+10)
3. Франция + 59,2 (0+14).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 3, Хохфильцен, Австрия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
11 декабря 2021, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Швеция
1:13:52.5
2
Россия
+29.1
3
Франция
+59.2
Комментарии
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