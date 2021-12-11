Швеция выиграла женскую эстафету на этапе КМ в Хохфильцене, Россия — вторая

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Швеции. Второе место заняла российская команда. Бронзовые медали достались команде Франции.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 52 секунды. Они допустили девять промахов и пробежали один штрафной круг. У российской команды 10 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 29,1 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Сборная Украины заняла пятое место. Украинки допустили 13 промахов, хоть и избежали штрафных кругов.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины

1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8)

2. Россия +29,1 (0+10)

3. Франция + 59,2 (0+14).