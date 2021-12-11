Васнецова: знала, что финишный круг Нигматуллиной — это что-то

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место, уступив только шведкам.



«Какие эмоции от первого подиума на Кубке мира? Невероятно счастлива! Хочу сказать спасибо команде: сервису, тренерам и девчонкам. Сегодня у нас, наверное, тот день, когда всё получилось. Я даже на своём этапе так не переживала, как переживала, когда бежали девчонки. Я понимала, что мы сегодня потенциально могли бороться, потому что знала, что Ульянин финишный круг — это что-то. Поэтому была не сильно удивлена, когда увидела, что она вышла на третье место», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».