Нигматуллина: были мысли только задеть Резцову, и всё. Я была уверена в ней
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Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место, уступив только шведкам.
«Увидела только Кристину на финише и всё. Лучше отвлечься и не тратить нервы. Какие были мысли, когда передавала эстафету? У меня были мысли только попасть и задеть Кристину, и всё. Я была уверена в ней, что она в хорошей форме.
Чем выделяется сегодняшняя медаль? В данных обстоятельствах это очень круто. Даже если мы начнём со второго места медальный зачёт — это уже хорошо», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
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- 11 декабря 2021
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