Светлана Миронова оценила второе место сборной России в эстафете

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место, уступив только шведкам.



«Определённо, это важно для нас, для команды, чтобы почувствовать праздничную обстановку и дальше, чтобы уже было легче работать. Как досматривали эстафету? Очень волновались, смотрели с Лерой в вакс-кабине и переживали за всех, и всё получилось. Могло быть по-разному абсолютно. Поэтому предугадывать биатлон сложно», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».