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Светлана Миронова оценила второе место сборной России в эстафете

Светлана Миронова оценила второе место сборной России в эстафете
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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Российская команда заняла второе место, уступив только шведкам.

«Определённо, это важно для нас, для команды, чтобы почувствовать праздничную обстановку и дальше, чтобы уже было легче работать. Как досматривали эстафету? Очень волновались, смотрели с Лерой в вакс-кабине и переживали за всех, и всё получилось. Могло быть по-разному абсолютно. Поэтому предугадывать биатлон сложно», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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