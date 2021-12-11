Шашилов ответил критикам после серебра женской сборной в эстафете в Хохфильцене

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал серебро команды в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Россиянки уступили лишь соперницам из Швеции.
«Сезон весь впереди. Работать надо и работать.
Васнецова на первом этапе проверялась ещё на летнем первенстве, и довольно успешно. А Кристину Резцову хотели попробовать на последнем этапе.
Девчонки — профессионалы, я считаю. Они сами знают, что нужно делать и как. Я просто регулирую, как подойти к стрельбищу, какой ветер, больше ничего.
Стрельба из восьми? Это спорт. Тяжёлая погода для стрельбы, непредсказуемый ветер. Плюс борьба, а это всегда ажиотаж, девчонки закономерно волновались. Вы знаете, какая у нас аура. Но получилось сегодня, и слава богу.
Что я могу сказать критикам? У каждого есть свой выбор.
Казакевич нормально себя чувствует. Завтра будет стараться в гонке преследования — это всё, что я могу сказать», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
- 11 декабря 2021
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:12
-
16:59
-
16:53
-
16:53
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:43
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:26