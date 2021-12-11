Шашилов ответил критикам после серебра женской сборной в эстафете в Хохфильцене

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал серебро команды в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Россиянки уступили лишь соперницам из Швеции.



«Сезон весь впереди. Работать надо и работать.



Васнецова на первом этапе проверялась ещё на летнем первенстве, и довольно успешно. А Кристину Резцову хотели попробовать на последнем этапе.



Девчонки — профессионалы, я считаю. Они сами знают, что нужно делать и как. Я просто регулирую, как подойти к стрельбищу, какой ветер, больше ничего.



Стрельба из восьми? Это спорт. Тяжёлая погода для стрельбы, непредсказуемый ветер. Плюс борьба, а это всегда ажиотаж, девчонки закономерно волновались. Вы знаете, какая у нас аура. Но получилось сегодня, и слава богу.



Что я могу сказать критикам? У каждого есть свой выбор.



Казакевич нормально себя чувствует. Завтра будет стараться в гонке преследования — это всё, что я могу сказать», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме Дмитрий Васильев — о серебре россиянок в эстафете: у соперниц был не сильнейший состав