Кристина Резцова — об эстафете: даже не знала, кто как у нас стреляет

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала серебро команды в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Резцова бежала заключительный этап гонки.



«Как смотрела гонку? Я смотрела буквально первый этап, пока была в вакс-кабине. Потом ушла разминаться и видела только, как девчонки по трассе проезжают, но даже не знала, кто как стреляет. Знала, что отставания небольшие. Здесь тяжело стрелять, и очень надеялась на хорошую стрельбу, потому что сегодня все ровно бежали. Поэтому я знала, что надо бороться, что у нас будет шанс.



После «лёжки» я не думала о том, какое место, какие отставания. Думала о том, что мне ещё стрелять «стойку». Думала о работе, потому что мне уже было тяжеловато, и когда подошла на «стойку» и промахнулась — на допах у меня был тремор очень сильный, поэтому рада, что справилась в итоге», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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