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Российским биатлонисткам вручили медали на церемонии награждения. Видео

Российским биатлонисткам вручили медали на церемонии награждения. Видео
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Российская сборная заняла второе место в женской эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Гонку выиграла сборная Швеции. Бронзовые медали достались команде Франции.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Резцова допустила два промаха на последнем огневом рубеже, но не дрогнула и принесла команде медаль. После финиша она приняла поздравления от партнёрш. А затем состоялась церемония награждения, на которой россиянки ликовали не меньше победительниц.

Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 52 секунды. Они допустили девять промахов и пробежали один штрафной круг. У российской команды 10 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 29,1 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Эстафета. Женщины

1. Швеция — 1:13.52,2 (1+8)
2. Россия +29,1 (0+10)
3. Франция +59,2 (0+14).

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