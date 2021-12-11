Видеообзор женской эстафеты в Хохфильцене, где россиянки завоевали серебро

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Швеции, которая финишировала первой, несмотря на штрафной круг. Второе место заняли россиянки.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Она допустила два промаха на последнем огневом рубеже, но не дрогнула и принесла команде медаль. После финиша Кристина приняла поздравления от партнёрш.

Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.

Российские биатлонистки завоевали первые медали в нынешнем сезоне. Ранее бронзовую медаль выиграли мужчины, которые заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).