Видеообзор женской эстафеты в Хохфильцене, где россиянки завоевали серебро

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Победу в гонке одержала сборная Швеции, которая финишировала первой, несмотря на штрафной круг. Второе место заняли россиянки.
В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Она допустила два промаха на последнем огневом рубеже, но не дрогнула и принесла команде медаль. После финиша Кристина приняла поздравления от партнёрш.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU.
Российские биатлонистки завоевали первые медали в нынешнем сезоне. Ранее бронзовую медаль выиграли мужчины, которые заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
- 11 декабря 2021
-
21:22
-
19:59
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:12
-
16:59
-
16:53
-
16:53
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:10
-
16:05
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:43
-
15:43
-
15:38
-
15:37
-
15:32