Тарьей Бё назвал Жаклена пуделем после пасьюта в Хохфильцене. Эмильен отреагировал

Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё пошутил в «Инстаграме» после гонки преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, победителем пасьюта стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял ещё один представитель Франции – Эмильен Жаклен, третьим стал швед Себастиан Самуэльссон. Старший Бё финишировал пятым.

Тарьей изобразил каждого представителя топ-6 гонки с помощью эмодзи животного. «Сегодняшний Ноев ковчег», — написал Бё. По его версии, Майе – лев, Жаклен – пудель, Самуэльссон – леопард, Детьё (4 место) – кролик, Смольский (6 место) – павлин. Себя Тарьей изобразил с помощью эмодзи «черепаха».

Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.

На пост отреагировал Жалкен и Самуэльссон. «Собака?» — спросил француз. На что швед написал: «Ха-ха-ха». Позднее Бё в шутку ответил: «Не собака, а элегантный пудель из Парижа».