Эксперт NRK раскритиковал готовность норвежских биатлонистов к старту олимпийского сезона

Норвежский биатлонный эксперт Ола Лунде раскритиковал готовность отечественных биатлонисток к старту олимпийского сезона – 2021/2022.

«У них была проделана беговая работа на лыжах. Я не буду использовать слово «кризис», но то, что они творят на трассе, шокирует. Это не обнадёживает норвежских болельщиков. Это не то, что мы привыкли видеть в Хохфильцене. В чём причина? Тут два варианта. Во-первых, недостаточный объём проделанной работы в межсезонье на лыжах. Во-вторых, у меня есть вопросы к их физической подготовке и форме. Что они делали? Меняли ли что-то, что заставило бегать их так медленно? Сейчас я вообще не уверен в уровне Норвегии», — приводит слова Лунде NRK.

Отметим, что в данный момент норвежские биатлонисты с небольшим отрывом от Франции (62 очка) лидируют в Кубке Наций, биатлонистки — занимают четвёртое место.