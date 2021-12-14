Расписание 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Анси

С 16 по 19 декабря в Анси (Франция) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание соревнований

16 декабря

16:15 мск — спринт, женщины.

17 декабря

16:15 — спринт, мужчины.

18 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины.

17:00 — гонка преследования, мужчины.

19 декабря

14:45 — масс-старт, женщины.

16:45 — масс-старт, мужчины.

В состав мужской сборной России на четвёртый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.



В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.