Расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Анси

С 16 по 19 декабря в Анси (Франция) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание трансляций

16 декабря

16:00 мск — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).



17 декабря

16:00 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).



18 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

17:00 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).



19 декабря

14:45 — масс-старт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

16:45 — масс-старт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).



В состав мужской сборной России на четвёртый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.



В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.