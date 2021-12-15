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Биатлон, 4-й этап Кубка мира-2021/2022, Анси, расписание трансляций

Расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Анси
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С 16 по 19 декабря в Анси (Франция) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание трансляций
16 декабря
16:00 мск — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

17 декабря
16:00 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

18 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
17:00 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

19 декабря
14:45 — масс-старт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
16:45 — масс-старт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

В состав мужской сборной России на четвёртый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.

В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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