Расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Анси

С 16 по 19 декабря в Анси (Франция) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Анси, Франция. Расписание трансляций
16 декабря
16:00 мск — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
17 декабря
16:00 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).
18 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
17:00 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).
19 декабря
14:45 — масс-старт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
16:45 — масс-старт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).
В состав мужской сборной России на четвёртый этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.
В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
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