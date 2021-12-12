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Тренер норвежских биатлонистов иронично ответил на критику результатов команды

Тренер норвежских биатлонистов иронично ответил на критику результатов команды
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Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен ответил на критику результатов команды на Кубке мира, поступившую от эксперта NRK Ола Лунде.

«Его работа – давать такие комментарии. Это его работа, таков закон. Да, мы были недостаточно хороши ни в стрельбе, ни ходом. Общий результат неудовлетворительный. Что нужно изменить? Здесь особо ничего не сделаешь. У нас ещё есть гонки. Если у кого-то есть идея для фокуса-покуса, мне будет интересно её услышать. Мы будем делать всё то же самое, уверен, результаты придут», — приводит слова Кристиансена NRK.

Отметим, что в данный момент норвежские биатлонисты лидируют в Кубке Наций с небольшим отрывом от Франции (62 очка), а биатлонистки занимают четвёртое место.

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