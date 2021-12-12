Тренер норвежских биатлонистов иронично ответил на критику результатов команды
Поделиться
Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен ответил на критику результатов команды на Кубке мира, поступившую от эксперта NRK Ола Лунде.
«Его работа – давать такие комментарии. Это его работа, таков закон. Да, мы были недостаточно хороши ни в стрельбе, ни ходом. Общий результат неудовлетворительный. Что нужно изменить? Здесь особо ничего не сделаешь. У нас ещё есть гонки. Если у кого-то есть идея для фокуса-покуса, мне будет интересно её услышать. Мы будем делать всё то же самое, уверен, результаты придут», — приводит слова Кристиансена NRK.
Отметим, что в данный момент норвежские биатлонисты лидируют в Кубке Наций с небольшим отрывом от Франции (62 очка), а биатлонистки занимают четвёртое место.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
12:43
-
12:37
-
12:30
-
11:00
-
11:00
-
09:35
-
09:00
-
00:26
- 11 декабря 2021
-
22:09
-
21:22
-
19:59
-
18:39
-
18:33
-
18:32
-
18:29
-
18:08
-
18:07
-
18:05
-
18:02
-
17:58
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:13
-
17:12
-
16:59
-
16:53
-
16:53
-
16:44
-
16:37
-
16:34
-
16:10
-
16:05
Партнерский контент