Каминский рассказал, что Логинов и Латыпов могли не принять участия в эстафете Хохфильцена

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский прокомментировал решение о формировании состава на мужскую эстафету в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Правда ли, что Латыпов мог не бежать эстафету? У нас были самые разные варианты, в том числе мы хотели дать отдохнуть обоим лидерам — и Логинову, и Латыпову — и попробовать больше новых спортсменов. Но понятно, что идёт борьба за квоты. На Олимпиаду нам уже нереально, наверное, получить дополнительную, шестую квоту, но Кубок Наций тоже надо удержать. Поэтому и было принято такое, я бы сказал, промежуточное решение: бегут все, меняем только Халили и даём Серохвостову получить практику. В его пользу сыграли быстрые ноги. Быстрота на лыжне даёт шансы на оптимизм, что при более-менее средней стрельбе он конкурентоспособен. Мы исходили из того, что Томшин показывает здесь хорошую стрельбу и может сделать какой-то задел. У него не просто хорошая, у него быстрая стрельба. Конечно же, поэтому мы рассматривали его в первую очередь на первый этап.
Кто убедил, что Логинова и Латыпова надо оставить? Мы в первую очередь спортсменов спрашивали — готовы или нет, может, хотят отдохнуть. У них 50/50 мнение было — вроде и отдохнуть хочется, но понимают, что надо за команду, за страну выступать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
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