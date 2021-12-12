Томшин объяснил, из-за чего зашёл на штрафной круг в эстафете на Кубке мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Василий Томшин, выступавший на первом этапе мужской эстафеты, объяснил, из-за чего зашёл на штрафной круг в гонке этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Сейчас по первым ощущениям я думаю, что сделал все правильно. Видимо, акклиматизация немного прыгает. После Швеции мы сразу сюда и состояние довольно плавающее. Лёжа проще работать, так как есть ремень и само самоой более устойчивое положение проще работать. Стоя же оно довольно чувствительно к состоянию мышц. Сегодня уже в гонке я почувствовал больше тремора», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».
За сборную России в эстафете выступают Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Гонка стартовала в 13:45 по московскому времени. На данный момент проходит второй этап эстафеты. Россия — на 7-м месте.
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