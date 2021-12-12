Васильев: парни — молодцы, но плохо, что опять круг. Латыпов в лучших традициях Шипулина

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о бронзе мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Хорошо, что третьи, но очень плохо, что опять с кругом. Вася Томшин всё равно молодец, здорово «лёжку» отработал. Но с ним сыграл плохую шутку его темп перед «стойкой». Немного перебрал прыти, поднаелся — отсюда стрельба и круг. Конечно, он может стрелять значительно лучше. Опыта не хватает.

Латыпову тоже надо поправлять момент последнего выстрела. Он подумал, что убежал, а в итоге не попал. Зато здорово обыграл немца на финише — в традициях Шипулина. Но здесь надо отметить, что и немец сдулся, наелся на высоте. Так что Эдик молодец. Все парни молодцы», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.