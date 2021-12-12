Хованцев: Томшин неправильно прошёл отрезок перед стойкой, но бронза — отличный результат

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался о бронзе мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Здорово, что ребятам удалось заработать бронзу — отличный результат. Второй и третий этапы отработали очень хорошо. Серохвостов немного затормозился на стрельбе, зато очень хорошо бежал. Логинов прошёл пока ещё не в свою полную силу, но тоже довольно неплохо.

Латыпов здорово отработал финиш в своём стиле. Тренеры наверняка беседовали с Томшиным по первому этапу. Это не так просто. Он неправильно прошёл отрезок после лёжки. Не надо было стараться уходить от остальных, доехать до стойки в своём режиме, подходить так, как обычно. Было бы гораздо лучше. Если бы прошёл без круга, то были бы совсем другие шансы на золото. Круг штрафа плохо, но результат хороший», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.