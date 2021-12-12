Каминский — о Латыпове: хотели его поберечь, но Эдик же у нас любит подвиги совершать
Поделиться
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил решение поставить Эдуарда Латыпова на четвёртый этап эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу, там будет три гонки. Традиционно в Анси у нас не очень удачные выступления. Мы хотели, чтобы свежее были лидеры. В итоге приняли решение стартовать. Честно говоря, если судить по спринту и преследованию, те скорости, которые показывал Наврат, то ситуация была почти безнадёжной. Но Эдик же у нас любит подвиги совершать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
16:03
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:51
-
15:49
-
15:46
-
15:46
-
15:35
-
15:31
-
15:31
-
15:22
-
15:21
-
15:16
-
15:11
-
15:01
-
14:52
-
14:47
-
14:27
-
14:03
-
14:00
-
13:42
-
13:31
-
12:43
-
12:37
-
12:30
-
11:00
-
11:00
-
09:35
-
09:00
-
00:26
- 11 декабря 2021
-
22:09
-
21:22
-
19:59
-
18:39
Партнерский контент