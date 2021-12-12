Каминский — о Латыпове: хотели его поберечь, но Эдик же у нас любит подвиги совершать

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил решение поставить Эдуарда Латыпова на четвёртый этап эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Хотели Латыпова просто поберечь к следующему этапу, там будет три гонки. Традиционно в Анси у нас не очень удачные выступления. Мы хотели, чтобы свежее были лидеры. В итоге приняли решение стартовать. Честно говоря, если судить по спринту и преследованию, те скорости, которые показывал Наврат, то ситуация была почти безнадёжной. Но Эдик же у нас любит подвиги совершать», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».