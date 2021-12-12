Драчёв: на рубеже работа неидеальная. Если хотим побеждать, надо отрабатывать без ошибок

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказался о завоевании бронзовых медалей российскими биатлонистами в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«В борьбе, конечно, пока ещё много ошибок, это нормально для начала сезона, в целом. Но повторяется не очень хорошая тенденция со штрафными кругами. На рубеже пока ещё работа неидеальная. Если мы хотим побеждать норвежцев и французов, надо пытаться отработать на рубежах без ошибок. Спортсмены допускали ошибки на них. Хорошо, что немец не смог бороться, а то мы могли быть и четвёртыми. Стрельбище здесь коварное, но будем надеяться, что во Франции эти нюансы исправят.

Мне показалось, что лучше бы Томшин шёл не один весь круг, а ехал в команде, как в пасьюте. Ему было легче стрелять, а сейчас, возможно, шёл один и подустал. Такая же ситуация у Серохвостова, когда он бросился догонять и допустил ошибки. В целом за него очень доволен. Есть ошибки, но они устраняемы. Хорошо, что по ходу идут нормально. Это самый важный плюс», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.