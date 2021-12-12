Видео напряжённой борьбы Латыпова с немцем на финише эстафеты в Хохфильцене
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов принёс сборной России бронзу в эстафете на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Финишёр Латыпов не зашёл на круги и вырвал для России медаль. На последних километрах этапа Латыпов отыграл 10 секунд отставания от немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки». Победу в эстафете одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы.
Видео решающего момента эстафеты доступно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
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