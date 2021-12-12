Российским биатлонистам вручили медали на церемонии награждения. Видео

Мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Гонку выиграла сборная Норвегии. Серебряные медали достались команде Франции.

На первом этапе Василий Томшин использовал все три дополнительных патрона на «стойке», но зашёл на штрафной круг, передав эстафету 13-м. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе использовал 2 дополнительных патрона, но ходом на последнем круге вывел Россию на седьмое место. На третьем этапе Александр Логинов использовал два дополнительных патрона и вывел Россию на третье место. Финишёр Эдуард Латыпов не зашёл на круги и вырвал для России медаль. На последних километрах этапа Латыпов отыграл 10 секунд отставания от немца Филиппа Наврата, шедшего третьим после заключительной «стойки».

Видео церемонии награждения размещено на странице IBU в «Твиттере». Права на видео принадлежат IBU.