Латыпов — о финише эстафеты: шёл на все деньги, задача было догнать

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями от завоевания бронзы в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Хотел сработать на ноль, последний выстрел хотел сделать более качественно, выцеливал, что как раз-таки и привело к ошибке. Можно было просто продолжать в этом же ритме, но ошибся, допом уже не хотел рисковать и надёжно закрыл. Да, обидно, что отставание большое, силы остались, что мог, то сделал. Задача была сразу догнать, потому что круг маленький, быстрый, не было варианта идти потихоньку, а потом в конце догонять. Шёл на все деньги, так скажем, задача была догнать, а дальше думаю, психологически ему было бы уже тяжело, и мы бы разбирались на финише. В принципе, так и произошло. Хочу сказать большое спасибо болельщикам, что переживают за нас. Мы стараемся, по чуть-чуть, по чуть-чуть движемся к победе. Чуть-чуть не хватает, но у нас сильная команда, мы всё сделаем. Всё впереди», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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