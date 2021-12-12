Ярошенко: трудовая бронза. Соперники будут задумываться о том, что мы сильны в эстафете

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко высказался о завоевании бронзовых медалей российскими биатлонистами в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы.

«Трудовая бронза, молодцы. Такие выступления будут напрягать соперников — это хорошо. Когда неконкурентоспособная команда бежит на одном этапе, другие прекрасно понимают, что это не соперник. Мы же тоже понимаем, что команды, которые по гонке шли впереди, не настолько сильны. Здорово, что ребята борются, показывают хорошую скорость, составляют конкуренцию. Соперники будут задумываться о том, что русские в эстафете сильны», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.