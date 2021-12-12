Башкиров: у нас пока нет бойцов, которые могут стабильно бежать эстафету на первом этапе

Тренер сборной России Сергей Башкиров поделился эмоциями после завоевания бронзовых медалей российскими биатлонистами в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы.
«Очень рад за российскую команду, она сегодня достойно выступила и смогла показать результат. Опять же с неидеальной стрельбой третье место. По поводу Василия, у нас пока нет бойцов, которые могли бы стабильно бежать эстафету. Сегодня мы попробовали Василия на первом этапе. В принципе, он с задачей справился, но где-то на «стойке», может, это давление, может, внимание на стрельбу помешало ему сконцентрированно поработать на рубеже. К сожалению, пока не общался с Томшиным. Уточню, в чём причина точно», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».
- 12 декабря 2021
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