Рёйселанд выиграла гонку преследования в Хохфильцене, Сола — 2-я, Казакевич — 9-я

В Хохфильцене на третьем этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская гонка преследования. Победительницей соревнований стала норвежка Марте Рёйселанд. Она преодолела дистанцию за 30 минут и 4 секунды, допустив один промах.
Второе место заняла представительница Беларуси Анна Сола. Она допустила три промаха и уступила сопернице 4,1 секунды. Тройку лучших замкнула Эльвира Эберг из Швеции. Она с одним промахом отстала от победительницы на 23,3 секунды.
Лучшей среди россиянок стала Ирина Казакевич. Она с двумя промахами финишировала девятой. Кристина Резцова завершила гонку на 12-м месте, допустив четыре промаха. Также в топ-20 попала Ульяна Нигматуллина, ставшая 17-й.
Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Гонка преследования. Женщины
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 30.04,1 (1)
2. Анна Сола (Беларусь) +4,1 (3)
3. Эльвира Эберг (Швеция) + 23,3 (1)…
9. Ирина Казакевич (Россия) + 1.25,2 (2)…
12. Кристина Резцова (Россия) + 1.31,3 (4)...
17. Ульяна Нигматуллина (Россия) + 1.48,9 (2)…
28. Валерия Васнецова (Россия) + 2.17,4 (2)…
34. Светлана Миронова (Россия) + 2.43,0 (3).
- 12 декабря 2021
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