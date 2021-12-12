Сливко: я не знаю, с кем разговаривать! И никто не звонит!

Российская биатлонистка Виктория Сливко ответила, общалась ли она с тренерским штабом основной команды по поводу попадания на январские этапы Кубка IBU или мира.
«Я не знаю, с кем разговаривать! И никто не звонит! Не жду, что кто-то позвонит, потому что знаю, что не позвонят. Я же смотрела телевизор и слышала, что ротации не будет. Зачем мне ждать? Я знаю, что до Нового года ничего не изменится, я здесь 100%. Получается, только после «Ижевской винтовки» у меня есть шанс попасть на Кубок IBU, и всего лишь. Если предложат выбор между Кубком IBU и мира, то выберу, конечно, Кубок мира. А зачем мне Кубок IBU? Все стремятся на Кубок мира, я тоже туда стремлюсь, а через Кубок мира — на Олимпиаду. Другого выбора нет. Верю ли, что можно попасть на Олимпиаду? Сомневаюсь, конечно, чуть-чуть. Всё возможно, конечно. Если всё выигрывать, то почему нет?» — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
- 12 декабря 2021
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