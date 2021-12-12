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Кристина Резцова: мне удобно было сегодня работать в быстром темпе

Кристина Резцова: мне удобно было сегодня работать в быстром темпе
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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Резцова допустила четыре промаха на четырёх огневых рубежах, но сумела подняться с 22-го места по итогам спринта на 12-ю позицию.

«На самом деле сегодня я уже на зарядке поняла, что чувствую себя лучше, чем в первые дни здесь. Был какой-то заряд энергии. И уже на первом круге поняла, что легко иду. Мне удобно было сегодня работать в быстром темпе.

Я видела, что пришла на второй рубеж шестой, и передо мной встала Херрман. Но я не видела, как стреляла первая четвёрка, поэтому не думала о каких-то шансах. С последним выстрелом поторопилась, потому что хотела уйти за Денизе. Думала, что попаду», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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